Глава СКР контролирует расследование аварии с автобусом в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о расследовании уголовного дела по факту аварии с пассажирским автобусом в Кигинском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в воскресенье, 27 июля, около 16:00 на 35 км дороги Малояз — Верхние Киги рядом с деревней Вакиярово опрокинулся автобус с 43 туристами, которые возвращались из Салаватского района в Ижевск после сплава. В результате аварии пострадали 26 человек, восемь из них госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. Остальным рекомендовали амбулаторное лечение.

Дуванский межрайонный следственный отдел СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ).

Майя Иванова