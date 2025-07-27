В Башкирии пассажирский автобус улетел в кювет, пострадали 20 человек

В Кигинском районе Башкирии улетел в кювет и перевернулся автобус Higer с пассажирами. В аварии пострадали восемь человек, они госпитализированы в Месягутовскую центральную районную больницу, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил в Telegram, что пострадали 20 человек. Двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных врачи оценивают как средней тяжести.

«Решается вопрос об эвакуации в Уфу»,— отметил господин Рахматуллин.

По его данным, туристы с травмами продолжают поступать в медицинские учреждения. В Верхних Кигах развернут пункт временного размещения для туристов, которые не пострадали.

Авария произошла сегодня около 16:00 на 35 км дороги Малояз — Верхние Киги рядом с деревней Вакиярово. В автобусе было 43 человека. По данным МЧС, — туристы, направлявшиеся из Салаватского района в Ижевск после сплава.

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту ДТП, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Дуванский межрайонный следственный отдел СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Майя Иванова