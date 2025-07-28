Число пострадавших в аварии с автобусом в Башкирии увеличилось до 26

Количество пострадавших пассажиров автобуса Higer с туристами из Удмуртии в Кигинском районе увеличилось до 26, сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

По его словам, на место ДТП выезжали семь бригад скорой помощи. В Месягутовскую центральную районную больницу доставили 15 пострадавших, восьмерых из них госпитализировали. Двое находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Чтобы оказать им помощь, на работу дополнительно вызвали еще шестерых врачей и четырех медсестер. Решают вопрос об их эвакуации в Уфу. Еще семерых пострадавших врачи направили на амбулаторное лечение.

В Кигинскую центральную районную больницу доставили 11 пассажиров автобуса. После осмотра им также рекомендовали амбулаторное лечение.

Туристов, которые не получили травмы, разместили в пункте временного содержания в селе Верхние Киги.

Как сообщал «Ъ-Уфа», вчера около 16:00 на 35 км дороги Малояз — Верхние Киги рядом с деревней Вакиярово опрокинулся автобус с 43 туристами, которые направлялись из Салаватского района в Ижевск после сплава.

Территориальный отдел СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Прокуратура проводит проверку.

Майя Иванова