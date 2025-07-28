Под Даниловым житель устроил стрельбу на автозаправке

В Даниловском районе Ярославской области на автозаправочной станции произошел инцидент со стрельбой, который привел к возбуждению двух уголовных дел. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Мужчине 1987 года рождения предъявлены обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия и угрозе убийством. По данным полиции, несколько дней назад подозреваемый пришел на АЗС, где работает его бывшая супруга, и во время ссоры выстрелил в стену. Наряд вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по Ярославской области быстро прибыл на место и пресек противоправные действия.

Эксперты установили, что изъятое у мужчины оружие — одноствольное ружье модели «ИЖ-5» 16 калибра, с изменениями в конструкции: укорочен ствол и отпилен приклад. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Антон Голицын