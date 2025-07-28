В реконструкцию курорта «Чедер» в Туве вложено 1,6 млрд рублей

Общая стоимость реконструкции санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер», расположенного в Республике Тыва, составила 1,6 млрд руб. Из этой суммы бюджетное финансирование — 807 млн руб., частные вложения — 840 млн руб., сообщила пресс-служба «Корпорации развития Енисейской Сибири».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маским Смирнов, Коммерсантъ Фото: Маским Смирнов, Коммерсантъ

Восстановление курорта, популярного в советское время, началось в 2020 году. Комплекс вводили поэтапно с 2023 года. В настоящее время «Чедер» работает в полную силу, его пропускная способность составляет 252 человека единовременного пребывания, а годовая мощность достигает 59 тыс. пациентов. В летний сезон загрузка санатория составляет около 60%, в зимний — около 40%. Проект реализован по индивидуальной программе социально-экономического развития региона и входит в комплексный инвестиционный проект (КИП) «Енисейская Сибирь».

Комплекс начал работу в 1932 году и прекратил в 2014-м после банкротства предприятия.

Курорт расположен на берегу озера Чедер, имеющего статус памятника природы. Водоем содержит минеральные воды и целебную грязь. Согласно заключению Томского НИИ курортологии и физиотерапии, природные ресурсы озера Чедер показаны для лечения заболеваний кровообращения, нервной и костно-мышечной систем, органов пищеварения и др.

Лолита Белова