В Ленинградской области похоронили председателя Верховного суда Ирину Подносову

В городе Луге Ленинградской области прошли похороны председателя Верховного суда Ирины Подносовой, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram канал канал судов Ленинградской области Фото: Telegram канал канал судов Ленинградской области

Траурную церемонию посетили новый исполняющий обязанности председателя Юрий Иваненко, председатель Совета судей Виктор Момотов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Заксобрания региона Сергей Бебенин, а также руководители судов области.

«Ирина Леонидовна достойно прошла свой путь, пройдя все ступени юридической лестницы, каждым днем своей жизни доказывая, что ежедневным трудом и добросовестным отношением к делу можно достичь самых высоких целей, что навсегда останется в сердцах и памяти»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне в Центральной клинической больнице в Москве состоялась церемония прощания с председателем. Ее посетили президент Владимир Путин, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, председатель СКР Александр Бастрыкин, глава МВД Владимир Колокольцев, генпрокурор Игорь Краснов, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ирина Подносова умерла 22 июля в возрасте 71 года в Москве. По данным собеседников «Ъ», причиной смерти стало онкологическое заболевание. Его диагностировали после назначения госпожи Подносовой.

О том, как прошла церемония прощания в Москве, — в материале «Ъ» «Без лишних слов».

Полина Мотызлевская