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Коммерсантъ FM
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В Ленинградской области похоронили председателя Верховного суда Ирину Подносову

В городе Луге Ленинградской области прошли похороны председателя Верховного суда Ирины Подносовой, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Telegram канал канал судов Ленинградской области

Фото: Telegram канал канал судов Ленинградской области

Траурную церемонию посетили новый исполняющий обязанности председателя Юрий Иваненко, председатель Совета судей Виктор Момотов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Заксобрания региона Сергей Бебенин, а также руководители судов области.

«Ирина Леонидовна достойно прошла свой путь, пройдя все ступени юридической лестницы, каждым днем своей жизни доказывая, что ежедневным трудом и добросовестным отношением к делу можно достичь самых высоких целей, что навсегда останется в сердцах и памяти»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Чем известна Ирина Подносова

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Накануне в Центральной клинической больнице в Москве состоялась церемония прощания с председателем. Ее посетили президент Владимир Путин, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, председатель СКР Александр Бастрыкин, глава МВД Владимир Колокольцев, генпрокурор Игорь Краснов, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ирина Подносова умерла 22 июля в возрасте 71 года в Москве. По данным собеседников «Ъ», причиной смерти стало онкологическое заболевание. Его диагностировали после назначения госпожи Подносовой.

О том, как прошла церемония прощания в Москве, — в материале «Ъ» «Без лишних слов».

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Прощание с Ириной Подносовой

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Траурная процессия у здания Центральной клинической больницы №1 в Москве

Траурная процессия у здания Центральной клинической больницы №1 в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин (слева)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Военнослужащие на церемонии прощания с Ириной Подносовой

Военнослужащие на церемонии прощания с Ириной Подносовой

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Участники церемонии прощания

Участники церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев

Полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев (слева)

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (слева)

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель Мосгорсуда Михаил Птицын (слева)

Председатель Мосгорсуда Михаил Птицын (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Генеральный прокурор России Игорь Краснов (слева)

Генеральный прокурор России Игорь Краснов (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Желающие проститься с Ириной Подносовой у Центральной клинической больницы №1

Желающие проститься с Ириной Подносовой у Центральной клинической больницы №1

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Ирина Подносова проработала судьей более 35 лет, став первой женщиной, возглавившей Верховный суд

Ирина Подносова проработала судьей более 35 лет, став первой женщиной, возглавившей Верховный суд

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Траурная процессия у здания Центральной клинической больницы №1 в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Военнослужащие на церемонии прощания с Ириной Подносовой

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Участники церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель Мосгорсуда Михаил Птицын (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Генеральный прокурор России Игорь Краснов (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Желающие проститься с Ириной Подносовой у Центральной клинической больницы №1

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Ирина Подносова проработала судьей более 35 лет, став первой женщиной, возглавившей Верховный суд

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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