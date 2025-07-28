Вновь объявлен тендер на установку досмотровых комплексов в пункте «Ташанта»

Новосибирское ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов росграницы» повторно объявило тендер на поставку и монтаж портальных инспекционно-досмотровых комплексов (ПИДК) на автомобильном пункте пропуска «Ташанта» в Республике Алтай (943 км Р-256 Чуйского тракта). Стоимость контракта составила 661,1 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 августа, указывается на портале госзакупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Сухорученко, Коммерсантъ Фото: Михаил Сухорученко, Коммерсантъ

Подрядчику необходимо поставить два ПИДК. Оборудование должно обеспечить пропуск до 120 транспортных средств в час при скорости движения по досмотровому тоннелю от 3 до 15 км/ч. Согласно конкурсной документации, предусмотрена круглосуточная работа комплексов при температуре от -40 градусов до +50 градусов.

Гарантийный срок составит не менее 36 месяцев. Общий срок службы установки должен составить не менее 10 лет. Срок исполнения контракта установлен до 1 сентября 2027 года.

В конце мая этого года «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов росграницы» уже объявляла аналогичный тендер. Стоимость контракта тогда оценивалась в 699,9 млн руб. Торги не состоялись, так как все заявки от участников были отклонены.

Александра Стрелкова