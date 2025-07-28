«Про простых людей, как обычно, никто не подумал»

Великобритания вслед за Францией может объявить о планах признать Палестину. По данным Financial Times, на этой неделе премьер-министр королевства Кир Стармер отзовет членов своего кабинета из летнего отпуска, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа Издание подчеркивает, что Стармер может и передумать под давлением США. Дональд Трамп 27 июля заявил, что Газа — теперь проблема всего мира, а не только Соединенных Штатов. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался о перспективах решения израильско-палестинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении в сентябре с трибуны ООН признать Государство Палестина. Говорят, что Саудовская Аравия и Франция сейчас пытаются организовать цепную реакцию признаний, чтобы оказать давление на Вашингтон и Иерусалим. Насколько им это удастся, говорить пока рано. Во всяком случае, премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже заявила, что не последует за Францией. «Я симпатизирую идее создания палестинского государства, но его нельзя признавать до того, как оно будет создано», — сказала глава итальянского правительства. Похожие аргументы прозвучали и от лидеров Германии и Великобритании.

Впрочем, и до сентября и после у этих стран еще будет немало возможностей изменить или подтвердить свою позицию. Ведь, откровенно говоря, палестинский вопрос сегодня касается не столько проблем жителей Газы или перспектив государственности на Западном берегу, сколько личных политических нужд отдельных государственных деятелей. Лучший пример — сам Макрон. Его соратнику, премьер-министру Франсуа Байру, грозит вотум недоверия как со стороны левых, так и правых. Признание Палестины может укрепить позиции французского президента среди левой части коалиции и показать хоть какой-то результат его внешнеполитических усилий. До этого Макрон безуспешно пробовал выступать посредником между Россией и Украиной, затем занялся вопросами Армении и Азербайджана, а теперь переключился на израильско-палестинский конфликт.

Похожие мотивы двигали и премьер-министром Испании Педро Санчесом, который в конце мая заявил об установлении дипломатических отношений с Рамаллой. Его хрупкая коалиция держится во многом на поддержке региональных партий Каталонии и Страны Басков, для которых палестинский вопрос ассоциируется с их собственными сепаратистскими устремлениями. Получилась классическая подмена повестки: вместо того чтобы решать проблемы сепаратизма дома, давайте вместе поддержим «революционеров» на другом конце Средиземного моря.

Надо признать, что и противоположная позиция нередко продиктована вовсе не симпатиями к сионизму. Для президента США Дональда Трампа союз с Израилем цементирует поддержку десятков миллионов евангелистов. А Великобритания после выхода из ЕС стала гораздо более проамериканской и не видит причин подыгрывать Парижу, особенно учитывая настроения в Вашингтоне. Даже сам премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще в 2009 году произнес речь, в которой говорил о «двух государствах для двух народов». Правда, тогда в Белом доме сидел Барак Обама, и это многое объясняло.

Сегодня диспозиция изменилась. Буквально на днях должно было быть подписано соглашение о перемирии в Газе, но в последний момент все сорвалось.

Думаете, стороны действительно не смогли договориться? Конечно же, нет. Просто "Хамас" решил, что заявление Макрона и сообщения о голоде в Газе окажут дополнительное давление на израильтян, а те, договорившись с американцами, пошли на эскалацию.

Про простых людей, как обычно, никто не подумал. Впрочем, палестинцам остается лишь утешаться мыслью, что про другие народы в схожих ситуациях вспоминают еще реже. Можно долго перечислять зоны гуманитарных катастроф на планете — смысла в этом нет, точнее, нет политического интереса.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Михаил Гуревич