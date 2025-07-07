Воронежский губернатор поручил вернуть «Факел» в РПЛ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поставил задачу руководству местного «Факела» вернуть футбольный клуб за год в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщил сам господин Гусев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор отметил стабильное финансовое положение «Факела»

Фото: Из Telegram-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева Губернатор отметил стабильное финансовое положение «Факела»

Фото: Из Telegram-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева

«Команду к сезону комплектовали тщательно — каждый приглашенный игрок имеет опыт выхода в РПЛ и не раз признавался экспертами лучшим на своей позиции. После каждого тура будем анализировать, как идет движение к главной цели сезона»,— отметил губернатор.

По его словам, финансовое положение клуба является стабильным: основные спонсоры остались, ведутся переговоры с новыми партнерами.

В этом году «Факел» ввел для болельщиков скидки в 30% на билеты, а для детей дошкольного возраста вход планируют сделать бесплатным. Глава региона также поручил мэрии изменить графики и маршруты автобусов в районе стадиона для удобства болельщиков. На данный момент продано 2 тыс. абонементов на игры сезона 2025/2026.

В последнем, 30-м туре РПЛ «Факел» сыграл вничью с «Крыльями Советов», финишировав на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками. По итогам сезона воронежский клуб вернулся в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ.

Фотогалерея Как прошел последний матч «Факела» в РПЛ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Хотя ни для одной из команд этот матч принципиальным не был, он получился довольно драматичным Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Счет в матче открыли гости: на 29-й минуте Доминик Ороз поразил ворота Виталия Гудиева, забив мяч пяткой Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Игровой момент: нападающий "Факела" Алексей Каштанов бьет по мячу, его блокируют игроки "Крыльев Советов" Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Ответный мяч «Факела» забил форвард Владимир Ильин с пенальти Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Одиннадцатиметровый удар был назначен на 85-й минуте матча после игры рукой со стороны защитника «Крыльев Советов» Доминика Ороза, автора первого мяча в этом матче Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский «Факел» финишировал на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский «Крылья Советов» набрали 31 очко и заняли десятое место Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский По итогам сезона «Факел» вернется в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Вместе с «Факелом» из РПЛ также вылетел «Оренбург» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Игру на стадионе «Факел» в Воронеже смотрел 7871 зритель Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Следующая фотография 1 / 10 Хотя ни для одной из команд этот матч принципиальным не был, он получился довольно драматичным Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Счет в матче открыли гости: на 29-й минуте Доминик Ороз поразил ворота Виталия Гудиева, забив мяч пяткой Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Игровой момент: нападающий "Факела" Алексей Каштанов бьет по мячу, его блокируют игроки "Крыльев Советов" Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Ответный мяч «Факела» забил форвард Владимир Ильин с пенальти Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Одиннадцатиметровый удар был назначен на 85-й минуте матча после игры рукой со стороны защитника «Крыльев Советов» Доминика Ороза, автора первого мяча в этом матче Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский «Факел» финишировал на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский «Крылья Советов» набрали 31 очко и заняли десятое место Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский По итогам сезона «Факел» вернется в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Вместе с «Факелом» из РПЛ также вылетел «Оренбург» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Игру на стадионе «Факел» в Воронеже смотрел 7871 зритель Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Смотреть

Егор Якимов