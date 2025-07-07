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Воронежский губернатор поручил вернуть «Факел» в РПЛ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поставил задачу руководству местного «Факела» вернуть футбольный клуб за год в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщил сам господин Гусев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил стабильное финансовое положение «Факела»

Губернатор отметил стабильное финансовое положение «Факела»

Фото: Из Telegram-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева

Губернатор отметил стабильное финансовое положение «Факела»

Фото: Из Telegram-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева

«Команду к сезону комплектовали тщательно — каждый приглашенный игрок имеет опыт выхода в РПЛ и не раз признавался экспертами лучшим на своей позиции. После каждого тура будем анализировать, как идет движение к главной цели сезона»,— отметил губернатор.

По его словам, финансовое положение клуба является стабильным: основные спонсоры остались, ведутся переговоры с новыми партнерами.

В этом году «Факел» ввел для болельщиков скидки в 30% на билеты, а для детей дошкольного возраста вход планируют сделать бесплатным. Глава региона также поручил мэрии изменить графики и маршруты автобусов в районе стадиона для удобства болельщиков. На данный момент продано 2 тыс. абонементов на игры сезона 2025/2026.

В последнем, 30-м туре РПЛ «Факел» сыграл вничью с «Крыльями Советов», финишировав на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками. По итогам сезона воронежский клуб вернулся в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ.

Фотогалерея

Как прошел последний матч «Факела» в РПЛ

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Хотя ни для одной из команд этот матч принципиальным не был, он получился довольно драматичным

Хотя ни для одной из команд этот матч принципиальным не был, он получился довольно драматичным

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Счет в матче открыли гости: на 29-й минуте Доминик Ороз поразил ворота Виталия Гудиева, забив мяч пяткой

Счет в матче открыли гости: на 29-й минуте Доминик Ороз поразил ворота Виталия Гудиева, забив мяч пяткой

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Игровой момент: нападающий &quot;Факела&quot; Алексей Каштанов бьет по мячу, его блокируют игроки &quot;Крыльев Советов&quot;

Игровой момент: нападающий "Факела" Алексей Каштанов бьет по мячу, его блокируют игроки "Крыльев Советов"

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Ответный мяч «Факела» забил форвард Владимир Ильин с пенальти

Ответный мяч «Факела» забил форвард Владимир Ильин с пенальти

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Одиннадцатиметровый удар был назначен на 85-й минуте матча после игры рукой со стороны защитника «Крыльев Советов» Доминика Ороза, автора первого мяча в этом матче

Одиннадцатиметровый удар был назначен на 85-й минуте матча после игры рукой со стороны защитника «Крыльев Советов» Доминика Ороза, автора первого мяча в этом матче

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Факел» финишировал на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками

«Факел» финишировал на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Крылья Советов» набрали 31 очко и заняли десятое место

«Крылья Советов» набрали 31 очко и заняли десятое место

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

По итогам сезона «Факел» вернется в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ

По итогам сезона «Факел» вернется в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Вместе с «Факелом» из РПЛ также вылетел «Оренбург»

Вместе с «Факелом» из РПЛ также вылетел «Оренбург»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Игру на стадионе «Факел» в Воронеже смотрел 7871 зритель

Игру на стадионе «Факел» в Воронеже смотрел 7871 зритель

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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Хотя ни для одной из команд этот матч принципиальным не был, он получился довольно драматичным

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Счет в матче открыли гости: на 29-й минуте Доминик Ороз поразил ворота Виталия Гудиева, забив мяч пяткой

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Игровой момент: нападающий "Факела" Алексей Каштанов бьет по мячу, его блокируют игроки "Крыльев Советов"

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Ответный мяч «Факела» забил форвард Владимир Ильин с пенальти

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Одиннадцатиметровый удар был назначен на 85-й минуте матча после игры рукой со стороны защитника «Крыльев Советов» Доминика Ороза, автора первого мяча в этом матче

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Факел» финишировал на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Крылья Советов» набрали 31 очко и заняли десятое место

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

По итогам сезона «Факел» вернется в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Вместе с «Факелом» из РПЛ также вылетел «Оренбург»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Игру на стадионе «Факел» в Воронеже смотрел 7871 зритель

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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Егор Якимов