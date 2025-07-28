«Тензор» регистрирует новый товарный знак

Ярославская компания «Тензор» подала заявку на регистрацию нового товарного знака. Данные об этом содержатся в сервисе Znakoved.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарный знак ООО "Компания Тензор"

Фото: znakoved.ru Товарный знак ООО "Компания Тензор"

Фото: znakoved.ru

Знак напоминает летящего вверх бумажного голубя, выполненного в голубом и синем цвете. Заявку подало ООО «Компания "Тензор"», зарегистрированное на Московском проспекте, 12. Заявлено несколько классов Международной классификации товаров и услуг, на первом месте идет «электроника и электротехника, программное обеспечение, электронные устройства, записи носителей звука и изображения, компьютерные аксессуары, технические приборы, электронные компоненты».

Сейчас «Тензор» использует товарный знак в виде названия компании и логотипа, напоминающего ленту, сложенную в треугольник.

Тензор — федеральная ITкомпания, разработчик цифровых сервисов для бизнеса, оператор ЭДО, EDI, ОФД, один из крупнейших удостоверяющих центров. Зарегистрирована в Ярославле, по данным «СПАРК-Интерфакс» выручка в 2014 году составила 17,4 млрд руб.

Антон Голицын