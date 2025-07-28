Хакасия и Омская область стали лидерами промышленного роста в СФО

В четырех сибирских регионах из 10 по итогам первого полугодия 2025 года зафиксирован рост промышленного производства. Данные приведены региональными подразделениями Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наибольший индекс промпроизводства зарегистрирован в Республике Хакасия. Там он составил 104,5%. В Омской области этот показатель за январь-июнь 2025 года равен 103,7%. В «плюсе» оказались также Новосибирская область (101,4%) и Республика Алтай (101,1%).

Падение промпроизводства органы Росстата зафиксировали в шести регионах Сибирского федерального округа. Самое заметное — в Иркутской области, где индекс опустился до 92,2%. В Кемеровской области он составил 96,5%, в Красноярском и Алтайском краях — 96,9%. Показатель Томской области — 97%, Республики Тыва — 97,5%.

Как писал «Ъ», в целом в результате охлаждения экономики рост промпроизводства в России в целом замедлился до 1,4% в годовом выражении — за счет падения добычи на 2,4% и роста обработки на 4,2%.

Валерий Лавский