Блогера Subo заочно обвинили в уклонении от уплаты налогов на 50 млн рублей

Блогеру Субхану Мамедову (известен как Subo) заочно предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, сообщил подмосковный СКР. Аналогичные обвинения в июле предъявили его отцу и брату. Они уже начали возмещение ущерба и перечислили ИФНС 9 млн руб.

По версии следствия, в 2020–2022 годы все трое фигурантов создали схему уклонения от налогов, из-за чего в доход государства не поступило более 50 млн руб. Они якобы получили преступным путем 10 млн руб., на которые купили машину премиальной марки. Из-за неуплаты налогов у них также образовалась задолженность по пеням и штрафам на сумму 20 млн руб.

Господину Мамедову заочно предъявлено обвинение по ч.2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Блогер объявлен в розыск.

Subo получил известность из-за своих пранк-видео. В частности, он отбирал еду у посетителей в кафе, выбегал на поле во время футбольного матча, одевался в полицейскую и военную форму. За это Субхана Мамедова в феврале лишили гражданства России и запретили въезд в страну на 70 лет. У YouTube-канал блогера более 1,6 млн подписчиков.