В Ярославле изъяли немаркированные сигареты

В Фрунзенском районе сотрудники полиции изъяли 780 пачек немаркированных сигарет на сумму более 105 тыс. рублей. Продукция была обнаружена в торговой точке на улице Гоголя. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Правоохранители установили, что 47-летняя женщина продавала сигареты без акцизных марок по цене 500 рублей за блок. По факту незаконной торговли возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). По этой статье предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

Антон Голицын