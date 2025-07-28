Глава МИД Австрии: Трамп преподнес Путину на блюдечке часть Украины

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер осудила позицию президента США Дональда Трампа по Украине. Министр также убеждена, что России «становится все труднее» продолжать боевые действия, а экономическую ситуацию в стране она назвала катастрофической.

Госпожа Майнль-Райзингер считает, что «Украина хочет мира, а Россия — нет». «Если бы Путин был действительно заинтересован в мире, он бы начал переговоры о прекращении огня прямо сейчас. Президент США Трамп преподнес Путину Крым и несколько восточных областей, так сказать, на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО»,— сказала она в интервью Die Welt.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Делегации обсудили в том числе новый обмен пленными, возврат вывезенных в РФ детей. Украина предложила до конца августа провести встречу господ Путина и Зеленского. Кремль заявил, что до проведения такой встречи нужно проделать большой объем работы, в том числе сблизить позиции Москвы и Киева.

Подробности переговоров — в публикации «Ъ» «Театр одного зрителя».