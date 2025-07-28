Макрон заявил о готовности усилить давление на Россию

Президент Франции Эмманюэль Макрон 27 июля провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Господин Макрон в очередной раз заявил о готовности Франции усилить давление на Россию.

По мнению французского президента, Россия «должна наконец согласиться на прекращение огня, которое откроет путь к переговорам, ведущим к прочному и долгосрочному миру при участии Европы». «Я подтвердил поддержку со стороны Франции: мы продолжим усиливать нашу помощь Украине и увеличивать давление на Россию»,— написал Эмманюэль Макрон в своем аккаунте в соцсети Х.

Президент Франции уже говорил об усилении давления на Россию в середине июля, после вступления в силу 18-го пакета антироссийских санкций. На прошлой неделе во Франции представали новый доклад о национальной стратегии, значительная часть которого посвящена угрозе со стороны России. Авторы доклада обвинили ее в ведении «гибридной войны» против Европы. Аналитики считают, что 2022 год стал переломным не только для Украины, но и для всей архитектуры европейской безопасности.

Подробности — в материале «Ъ» «Франция боится войны с Россией».