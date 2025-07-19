Макрон заявил об усилении давления на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон вчера вечером провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом господин Макрон сообщил в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdul Saboor / Reuters Фото: Abdul Saboor / Reuters

Он также отметил, что «безопасность, свобода и будущее Европы тесно связаны с судьбой Украины». «Вместе мы усиливаем давление на Россию, требуя безоговорочного прекращения огня и начала переговоров о справедливом и прочном мире»,— написал французский президент в соцсети X.

Эммануэль Макрон поприветствовал принятие 18-го пакета антироссийских санкций. Ограничения вступили в силу сегодня, они затронули 18 физлиц и 41 юрлицо. В новый пакет санкций также вошли плавающий потолок цен на нефть и снижение его с $60 до $47,6 за баррель.

Подробности — в материале «Ъ» «Ценовой потолок поплыл».