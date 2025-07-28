Рублев выпал из топ-10 Ассоциации теннисистов-профессионалов

Российский теннисист Андрей Рублев больше не входит в десятку лучших по рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). По обновленной версии списка на сайте организации, россиянин занимает 11-ю строчку.

У спортсмена из России 3110 очков, над ним находится Лоренцо Мусетти с 3195 очками. Итальянец также опустился — на три позиции после обновления рейтинга. Их обоих сдвинул зашедший в топ-10 Алекс де Минор.

Падение Медведева в рейтинге произошло после его поражения американцу Лернеру Тьену в матче второго круга турнира ATP в Вашингтоне 24 июля. Тьен занимал тогда 67-ю строчку списка. В обновленной версии он оказался на 61-м месте.

Места двух других россиян в топ-20, Даниила Медведева и Карена Хачанова, остались без изменений: 14-е и 16-е места соответственно. Роман Сафиуллин опустился после обновления списка на 2 строчки и теперь занимает 82-ю позицию.

Лидером рейтинга ATP остается итальянец Янник Синнер. Второе место — за испанцем Карлосом Алькарасом, третье — у представителя Германии Александра Зверева.