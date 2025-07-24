Андрей Рублев проиграл 67-й ракетке мира на старте турнира в Вашингтоне

Первая ракетка России Андрей Рублев уступил американцу Лёрнеру Тьену в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне категории 500 с призовым фондом около $2,4 млн.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:2 в пользу представителя США, занимающего 67-е место в мировом рейтинге. Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. В следующем круге соперником Лёрнера Тьена станет испанец Алехандро Давидович-Фокина.

Рублев после этого поражения может оказаться за пределами топ-10 мировой классификации (сейчас он располагается на 10-й строчке). Шансы обогнать россиянина есть у трех игроков, которые продолжают претендовать на вашингтонский титул: Фрэнсиса Тиафо, Алекса де Минаура и Даниила Медведева.

Турнир в Вашингтоне продлится до 27 июля. Действующим победителем соревнования в мужском одиночном разряде является американец Себастьян Корда, в женском — испанка Паула Бадоса.

Арнольд Кабанов