Зарегистрированы первые кандидаты в мэры Черногорска

В Черногорске началась регистрации кандидатов на пост мэра. Эту процедуру прошли первые два претендента на кресло главы второго по численности населения города Республики Хакасия, следует из данных ГАС «Выборы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Статус зарегистрированного кандидата получили выдвинутая «Коммунистами России» руководитель одного из подразделений МАУ «Черногорский ЦКиД» Светлана Булатова, а также представитель «Новых людей», механик ООО «Неотранс-Хакасия» Алексей Рузайкин.

Как писал «Ъ-Сибирь», всего было выдвинуто 12 претендентов, восемь из которых — политическими партиями. Необходимые для регистрации документы должны были быть предоставлены в территориальную избирательную комиссию Черногорска не позднее 18:00 20 июля, на касающееся регистрации решение избиркому отводится 10 дней.

Валерий Лавский