Зарегистрированы первые кандидаты в мэры Черногорска
В Черногорске началась регистрации кандидатов на пост мэра. Эту процедуру прошли первые два претендента на кресло главы второго по численности населения города Республики Хакасия, следует из данных ГАС «Выборы».
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Статус зарегистрированного кандидата получили выдвинутая «Коммунистами России» руководитель одного из подразделений МАУ «Черногорский ЦКиД» Светлана Булатова, а также представитель «Новых людей», механик ООО «Неотранс-Хакасия» Алексей Рузайкин.
Как писал «Ъ-Сибирь», всего было выдвинуто 12 претендентов, восемь из которых — политическими партиями. Необходимые для регистрации документы должны были быть предоставлены в территориальную избирательную комиссию Черногорска не позднее 18:00 20 июля, на касающееся регистрации решение избиркому отводится 10 дней.