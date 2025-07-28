В восьми районах Новосибирска установят запрет на проезд большегрузов

В Новосибирске определили зоны, в которых будет установлен запрет на передвижение большегрузов массой свыше 12 тонн. Для этого вида транспорта на территории города будут организованы специальные коридоры, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В восьми районах города введут круглосуточный запрет на проезд грузового транспорта. «В зоны ограничения входят центр города (Ленина, Нарымская, 1905 года), улицы Бардина, Магаданская, Даргомыжского, Красный проспект, Курчатова, Мясниковой, Жуковского, Аэропорт, Д. Ковальчук, Кирова, Никитина, Пролетарская, улицы Первомайского и Советского районов»,— говорится в сообщении мэрии.

Проезд большегрузов будет разрешен по четырем основным направлениям: Старое шоссе — Бердское шоссе — ул. Большевистская-Хитровская; ул. Хитровская — Дубравы —Выборная — Киров — Никитина — ГБШ — Гусинобродский тракт; Омский тракт — кольцо Толмачево — ул. Станционная — 2-я Станционная — Большая — Колыванское шоссе —Северный обход; Омский тракт — кольцо Толмачево — трасса Р 254 — Хилокская — Петухова — Советское шоссе — Мира — Ватутина — Бугринский мост.

«Это позволит разгрузить городские дороги, снизить пробки и сохранить дорожную инфраструктуру»,— прокомментировал решение мэр Максим Кудрявцев.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2023 года прокуратура предложила ввести ограничение на передвижение грузового транспорта в Новосибирске. В надзорном ведомстве тогда отмечали, что меры позволят разгрузить город от пробок.

Александра Стрелкова