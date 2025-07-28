Трамваи в центре Екатеринбурга изменили маршруты из-за обрыва контактной сети

В центре Екатеринбурга массово задержано движение трамваев в оба направления из-за повреждения контактной сети на перекрестке улиц Луначарского — Энгельса, передает близкий к администрации города Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Трамваи №4, 6, 12, 14, 20, 10, 15, 17 следуют по измененным маршрутам. Несущая поперечина контактной сети была оборвана в 8:29 грузовиком, который вывозил ветки — на место происшествия для ремонта выехала бригада контактной сети.

Напомним, зимой в Екатеринбурге на пересечении улицы Гагарина и проспекта Ленина задерживалось движение трамваев маршрутов №8, 12, 13, 15, 23 из-за следовавшего на буксире вагона трамвая №15, который сошел с рельсов.

Ирина Пичурина