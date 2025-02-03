На Гагарина — Ленина движение остановилось из-за сошедшего с рельсов трамвая
В Екатеринбурге на пересечении улицы Гагарина и проспекта Ленина задерживается движение трамваев маршрутов №8, 12, 13, 15, 23 из-за следовавшего на буксире вагона трамвая №15, который сошел с рельсов, передает telegram-канал «Екатеринбург. Главное».
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Напомним, на прошлой неделе новый трамвай «Львенок», который запустили в Екатеринбурге в январе, из-за неисправности остановился в районе перекрестка улиц Малышева — Комсомольская.