На Гагарина — Ленина движение остановилось из-за сошедшего с рельсов трамвая

В Екатеринбурге на пересечении улицы Гагарина и проспекта Ленина задерживается движение трамваев маршрутов №8, 12, 13, 15, 23 из-за следовавшего на буксире вагона трамвая №15, который сошел с рельсов, передает telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, на прошлой неделе новый трамвай «Львенок», который запустили в Екатеринбурге в январе, из-за неисправности остановился в районе перекрестка улиц Малышева — Комсомольская.

Ирина Пичурина