«Опора России»: продолжительность рабочего дня упадет на 12 минут

Во второй половине 2025 года средняя продолжительность рабочего дня в России может снизиться до 7 часов 20–25 минут, заявил «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников. По его словам, сокращение рабочего дня на 12 минут связано с динамикой экономического развития. В частности, на это влияют снижение деловой активности, объемов производства и сокращение потребительского спроса.

Господин Пищальщиков ожидает, что на фоне сокращения рабочего дня вырастет количество случаев частичной занятости и перехода на гибкие графики работы, а доля работников со снижающимися доходами может превысить 40%. В «Опоре России» ожидают, что в 2026 году при сохранении текущих тенденций прогнозируется дальнейшее замедление экономики. «Основные риски включают дефицит квалифицированных кадров, высокие процентные ставки и ограниченный доступ к кредитам, продолжающееся падение производительности труда и сокращение потребительского спроса»,— перечислил Дмитрий Пищальников.

По данным Росстат, в 2025 году средняя продолжительность рабочего дня сократилась до 7 часов 32 минут. Это на 10 минут меньше, чем в 2024 году. Как показал опрос Финансового университета при правительстве РФ, желаемый размер зарплаты у соискателей в России почти в полтора раза превышает реальные средние показатели. Средние ожидания граждан составляют 146 тыс. руб. в месяц, медианное значение — 110 тыс. руб.

О зарплатах в РФ — в материале «Ъ» «Доходам пообещали снижение».