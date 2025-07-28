В Невинномысске ликвидировали пожар на площади 200 гектаров

В Невинномысске пожарные ночью 28 июля ликвидировали крупное возгорание сухой травы в районе СНТ «Прохладный, Заря, Чистильщик». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Пожар был локализован на площади в 200 га к 1:00, и на этой же площади горение ликвидировано к 8:00.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в тушении пожара задействованы по линии МЧС 45 пожарных спасателей и 15 единиц техники.

Наталья Белоштейн