Трех томичей оштрафовали за несанкционированный запуск беспилотников

В Томске троих местных жителей привлекли к административной ответственности за запуск квадрокоптеров. По ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном, не поставленным на госучет) томичей обязали выплатить штраф, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в мае этого года нарушители в черте Томска запускали беспилотники массой более 150 г без разрешения органов местного самоуправления.

«В одном случае полет выполнялся беспилотным летательным аппаратом, не поставленным на учет в Росавиации, и без опознавательных знаков»,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова