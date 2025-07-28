Исполнитель теракта в «Крокусе» побывал в концертном зале за две недели до атаки

Один из исполнителей теракта в «Крокус сити холле» провел там разведку за две недели до нападения на концертный зал. Он же приехал в «Крокус» за четыре часа до совершения теракта и дал отмашку своим сообщникам, следует из материалов уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС.

Разведчиком был 26-летний гражданин Таджикистана Шамсидин Фаридуни, считает следствие. 7 марта он прошел в зал с билетом на концерт исполнителя Алессандро Сафино. Тогда он изучил обстановку, схему расположения выходов и вместимость зала, следует из материалов дела. Он приехал снова 22 марта, чтобы оценить количество охранников и их экипировку. После этого он позвонил сообщникам и сказал, что им получится исполнить теракт.

Фаридуни — единственный из обвиняемых, который раскаялся в преступлении. На родине он жил с семьей в кишлаке Лойоби в 50 км от Душанбе. Работал на стройке, затем пекарем в лепешечной в Гиссаре. Позже он уехал на заработки в Москву. Он хотел заработать деньги на покупку земли и строительство дома для своей семьи, как говорила его тетя агентству «РИА Новости».

Процесс по делу о теракте в «Крокусе» начнется 4 августа в Мосгорсуде. Рассмотрение по существу пройдет в открытом режиме. Всего по делу проходят 19 человек. Среди них — террористы и их пособники.

Подробности — в материале «Тройка судей и никаких присяжных».