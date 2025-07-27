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В Невинномысске тушат пожар на пяти километрах по фронту

В Невинномысске пожарные ликвидируют возгорание сухой травы в районе СНТ «Прохладный, Заря, Чистильщик». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Заявлялось о площади в 10 км по фронту сухой растительности. По состоянию на 23:25 площадь горения составляет 5 км по фронту. Угроза перехода пожара на жилые строения отсутствует. На месте работают 45 человек и 15 единиц техники.

Константин Соловьев

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