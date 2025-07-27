Вучич опроверг намерения Сербии вводить санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не намерен вводить санкции против России и настроен вести независимую внешнюю политику. Заявление сербского министра по делам Европы Неманьи Старовича о возможной поддержке антироссийских санкцйи ЕС он назвал «неосторожным», передает Kurir.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marton Monus / Reuters Фото: Marton Monus / Reuters

«Министр Старович выразился неосторожно. Мне жаль, что некоторые наши друзья в российских СМИ с нетерпением ждут повода, чтобы упрекнуть Сербию <...> Должен всех их разочаровать. Сербия не будет вводить санкции против Российской Федерации», — ответил господин Вучич на соответствующий вопрос журналистов во время посещения нового Центра паллиативной помощи в Батайнице.

Также господин Вучич заявил, что с начала июля Сербия не экспортировала «ни одного патрона». По его словам, страна строго следит за тем, чтобы ее не смогли обвинить в косвенном разжигании военного конфликта. Президент Сербии подчеркнул, что страна проводит политику «независимого и суверенного государства», и ее правительство не позволит «крупным игрокам» использовать страну в своих целях.

26 июля премьер-министр Сербии Джуро Мацут пообещал, что при нынешнем правительстве страна не будет вводить санкции против России. Он отметил, что в текущих условиях задача Сербии — защищать свою страну и укреплять единство нации.

В июне Александр Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию по итогам четвертого саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе. В 2024 году сербский президент также отказался подписывать итоговую декларацию саммита, который в тот раз прошел в хорватском Дубровнике.