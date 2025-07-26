Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Премьер Сербии пообещал не вводить санкции против России

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил, что при нынешнем правительстве страна не будет вводить санкции против России. Об этом он сообщил на заседании, посвященном первым 100 дням работы кабинета министров.

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

«Что касается внешней политики, я хочу еще раз подчеркнуть: пока я являюсь премьер-министром, мы не будем вводить санкции против Российской Федерации»,— приводит слова господина Мацута RT Balkan. Он отметил, что в текущих условиях задача Сербии — защищать свою страну и укреплять единство нации.

В конце июня Джуро Мацут говорил, что готов посетить Москву и обсудить с российской стороной конкретные проекты в области экономики, энергетики, туризма, безопасности и внешней политики. Он также подтвердил, что не намерен отправлять сербское оружие Киеву.

В декабре 2024 года президент Сербии Александр Вучич подчеркивал, что Белград не будет поворачиваться спиной к Москве, несмотря на давление Запада и введенные ограничения в отношении «Нефтяной индустрии Сербии».

Новости компаний Все