Премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил, что при нынешнем правительстве страна не будет вводить санкции против России. Об этом он сообщил на заседании, посвященном первым 100 дням работы кабинета министров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

«Что касается внешней политики, я хочу еще раз подчеркнуть: пока я являюсь премьер-министром, мы не будем вводить санкции против Российской Федерации»,— приводит слова господина Мацута RT Balkan. Он отметил, что в текущих условиях задача Сербии — защищать свою страну и укреплять единство нации.

В конце июня Джуро Мацут говорил, что готов посетить Москву и обсудить с российской стороной конкретные проекты в области экономики, энергетики, туризма, безопасности и внешней политики. Он также подтвердил, что не намерен отправлять сербское оружие Киеву.

В декабре 2024 года президент Сербии Александр Вучич подчеркивал, что Белград не будет поворачиваться спиной к Москве, несмотря на давление Запада и введенные ограничения в отношении «Нефтяной индустрии Сербии».