Три человека погибли на воде за неделю в Ярославской области

За прошедшую неделю на территории Ярославской области утонули три человека, среди которых два несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поиск погибшей в реке Ить

Фото: МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля Поиск погибшей в реке Ить

Фото: МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля

Два человека утонули в Пошехонье в реках Сога и Согожа 24 июля. Среди них девятилетний мальчик, который купался без присмотра взрослых. Мужчина погиб, купаясь в состоянии алкогольного опьянения.

17-летняя девушка утонула в реке Ить в Ярославском районе. Она погибла 26 июля, ее тело достали водолазы. «Эти печальные цифры — суровое напоминание о том, что вода не прощает беспечности и ошибок. Несоблюдение правил безопасности на воде может привести к непоправимым последствиям»,— сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Антон Голицын