Три партии выдвинули кандидатов на довыборы в муниципалитет

В дополнительных выборах депутата муниципалитета Ярославля примут участие представители «Единой России», ЛДПР и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Информация об этом размещена на сайте регионального избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муниципалитет Ярославля

Фото: Муниципалитет Ярославля Муниципалитет Ярославля

Фото: Муниципалитет Ярославля

Процедура выдвижения кандидатов завершилась. От «Единой России» за мандат поборется директор принадлежащего мэрии АО «Яргортеплоэнерго» Сергей Петров, от ЛДПР — электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда АО «Россети Центр — Ярэнерго» Сергей Первунинский, от «Партии пенсионеров» — директор ООО «Центр судебных экспертиз Ярославской области» Юлия Овчинникова.

Выборы состоятся 14 сентября 2025 года в связи со сложением полномочий депутата Михаила Кузнецова. «Ъ-Ярославль» сообщал, что «Справедливая Россия» решила не выдвигать кандидатов из-за невысоких шансов на победу, а обком КПРФ не утвердил кандидата, выдвинутого районными отделениями.

Антон Голицын