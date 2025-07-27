В сентябре в Кабардино-Балкарии откроются девять новых школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Нальчике откроются три новые школы на 2,3 тыс. мест в общей сумме. В Чегеме и Тереке образовательные учреждения вместят по 800 учеников. В селах Красносельское и Прималкинское — по 500 мест, в Нарткале — 400, а в станице Александровская — 200. Всего в регионе создали свыше 5,5 тыс. дополнительных мест.

Уточняется, что к началу учебного года в республике также начнут работу 11 капитально отремонтированных школ.

Константин Соловьев