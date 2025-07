«Ростелеком» запустил собственную площадку для покупки видеоигр

«Ростелеком» (MOEX: RTKM) представил обновленную игровую платформу с каталогом более 3 тыс. видеоигр для PC и консолей. Пользователи также смогут пополнять баланс в Steam и других зарубежных магазинах.

Помимо казуальных игр, в библиотеке сервиса появились инди-проекты, а также шутеры от японских издателей. Среди последних — Synduality Echo of Ada от Bandai Namco Entertainment Inc. Кроме того, на витрине уже можно найти ключи от популярных шутеров Helldivers 2 и Warhammer 40,000: Space Marine 2. В ближайшее время ожидается появление Kingdom Come: Deliverance II и Elden Ring Nightreign.

Эксперты отмечают, что успех платформы будет зависеть от ценовой политики и маркетинга. Сейчас доминирует Steam, доступ к которому для российских пользователей ограничен. "Ростелеком" планирует развивать экосистему, включая киберспортивные турниры.

