Геймерам дадут разыграться

«Ростелеком» (MOEX: RTKM) запустил онлайн-платформу, на которой объединил более 3 тыс. видеоигр для приставок и компьютеров на Mac OS и Windows. Пользователи также могут пополнить через нее баланс кошелька в Steam и других зарубежных магазинах. Участники рынка отмечают, что главный вопрос сейчас в успешности продвижения площадки, так как на российском рынке аналоги уже есть. Преимущество может дать более низкая ценовая политика в сравнении с другими существующими платформами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ПАО «Ростелеком» запустило игровую витрину, которая объединяет более 3 тыс. видеоигр для пользователей приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS и Windows, сообщил “Ъ” представитель проекта. С помощью новой платформы пользователи смогут как покупать видеоигры и ключи к ним, так и пополнять баланс кошелька в Steam. По сути, компания перезапустила свой проект «Игровой маркет», который был запущен в 2019 году. “Ъ” убедился, что, помимо казуальных игр (простых и массовых), в библиотеке сервиса появились инди-проекты, а также шутеры от японских издателей. Среди последних — Synduality Echo of Ada от Bandai Namco Entertainment Inc. (один из издателей проекта Elden Ring). Кроме того, на витрине уже можно найти ключи от популярных шутеров Helldivers 2 и Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Самым популярным игровым маркетом в России остается Steam (принадлежит американской Valve), который ограничил возможность оплаты игр и пополнения внутреннего счета с российских банковских карт после начала конфликта на Украине. Аналогично поступили другие международные маркетплейсы — PlayStation Store (принадлежит японской Sony) и Nintendo eShop. Российские мобильные операторы, в свою очередь, предложили свои пути пополнения баланса в Steam, а на классифайдах появились объявления, предлагающие приобрести ключи от игр.

В «Ростелекоме» заверяют, что каталог онлайн-платформы будет регулярно пополняться новыми видеоиграми. В ближайшее время в сервисе должны появиться такие проекты, как Kingdom Come: Deliverance II, Elden Ring Nightreign, Stellar Blade и другие. Также есть договоренности со всеми ведущими издательствами, работающими на российском рынке. В будущем «Ростелеком» планирует проведение кибертурниров совместно с компаниями-партнерами.

Сергей Боярский, глава комитета Госдумы по информполитике, о регулировании отрасли видеоигр, июль, ТАСС: Это очень перспективный рынок и вообще очень перспективная сфера.

О планах запуска «Ростелекомом» онлайн-магазина видеоигр “Ъ” сообщал 4 июля. У компании уже есть опыт запуска игровых сторов — помимо «Игрового маркета», в 2015 году ПАО запускало бета-версию игровой платформы. На ней можно было как купить ключи от игр в Steam и GOG, так и получить доступ к казуальным и многопользовательским новеллам.

Общий объем инвестиций в запуск проекта составил 14 млн руб.

Тогда компания планировала не просто выпускать версии магазина для разных платформ, а создать полноценную игровую экосистему. Например, запустить серверы для стриминга игр на разные устройства.

Появление игровой витрины представитель «Ростелекома» называет логичным развитием экосистемы сервисов для геймеров. «Сегодня отечественные геймеры сталкиваются с проблемами, которые связаны с уходом зарубежных компаний с российского рынка. К самым распространенным можно отнести отсутствие доступа к игровым новинкам»,— уточнил директор по цифровым продуктам «Ростелекома» Илья Пятигорский. Он также добавил, что платформа компании является собственной разработкой: все элементы — от программного кода до дизайна витрины — созданы разработчиками компании без привлечения внешних студий или подрядчиков.

Источники “Ъ” в крупных студиях разработки считают, что основной вопрос — это продвижение площадки: «Сейчас главное — это напомнить пользователям, что, помимо VK Play, в России работают еще магазины, где можно купить видеоигры и ключи в Steam. Касательно последнего — многие игроки до сих пор покупают ключи на удачу, ведь непонятно, в какой момент тебя подведет продавец». Главным вопросом собеседники называют ценовую политику площадки, а также комиссию, которую будет удерживать за собой площадка при транcакциях: «Если она будет ниже, чем у других, то это определенно может привлечь пользователей».

Юлия Юрасова