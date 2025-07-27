В Калининграде отменили шесть рейсов и задерживают более 30

В Калининградском аэропорту «Храброво» из-за закрытия неба в Санкт-Петербурге отменили шесть рейсов, более 30 рейсов задерживаются на прилет и вылет. Это следует из данных онлайн-табло.

По данным на 14.40 (15:40 мск) отменены рейсы в Саратов, Москву, Пермь, Санкт-Петербург. На прилет задерживаются 19 рейсов из Москвы, Кирова, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова. 15 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Саратов, Екатеринбург задерживаются на вылет. По данным на 14:00 мск, число задержанных рейсов в «Храброво» превысило 50.

Сегодня в пресс-службе аэропорта сообщали, что закрытие воздушного пространства над Санкт-Петербургом из-за угрозы атак БПЛА может привести к изменениям в расписании. «Отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов», — говорится в сообщении.

Из-за налета беспилотников ВСУ 22 рейса были направлены на запасные аэродромы и 57 рейсов задержали на вылет в петербургском аэропорту Пулково. По направлениям Санкт-Петербург — Москва и обратно были отменены и задержаны около 20 рейсов.

Всего утром 27 июля над регионом было сбито более 10 беспилотников. В Ломоносовском районе Ленинградской области произошли пожары после падения обломков БПЛА, возгорания быстро потушили. Пострадала одна женщина. Ее доставили в межрайонную больницу.