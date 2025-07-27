Спрос на ресейл-платформы в России резко замедлился

Интерес россиян к брендовым подержанным вещам значительно снизился: посещаемость ресейл-платформ в первой половине 2025 года выросла лишь на 12% против 93% годом ранее. Данные МТС AdTech показывают, что средний чек на таких площадках тоже растет медленнее.

Эксперты связывают это со сменой потребительских предпочтений. Зумеры (18–34 года), составляющие 40% аудитории ресейла, чаще выбирают функциональность и цену, а не статус бренда. Многие не видят проблемы в покупке качественных реплик.

В 2024 году бум ресейла объяснялся отложенным спросом, но сейчас рынок стабилизировался. При этом офлайн-магазины массмаркета остаются популярнее — их аудитория старше и консервативнее.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «С секонд-хендом меньше носятся».