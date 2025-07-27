С секонд-хендом меньше носятся

Стремительный рост интереса российских потребителей к брендовой, но подержанной одежде, обуви и аксессуарам почти сошел на нет. Посещаемость таких онлайн-площадок в первой половине 2025 года увеличилась на 12% по сравнению с 93% в январе—июле 2024-го. Снижение активности в ресейле может объясняться тем, что нынешняя платежеспособная молодежь придает брендам мало значения и не стесняется носить подделки, если они качественные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ресейл-платформы стали менее интересны российским покупателям — к такому выводу пришли аналитики МТС AdTech. По их данным, в первой половине 2025 года активность пользователей на сайтах по перепродаже различных товаров выросла всего на 12% год к году. Для сравнения: в январе—июле 2024 года этот показатель увеличился на 93% год к году. Замедляется и рост среднего чека при продаже товаров на таких сервисах: если в первом полугодии 2024 года он был в среднем на 32% выше, чем при покупке товаров на сайтах магазинов из массмаркет-сегмента, то в январе—июле текущего года — на 21%.

Абсолютных данных по посещаемости сайтов аналитики МТС AdTech не приводят.

Среди наиболее популярных у пользователей ресейл-платформ они выделяют Oskelly, TSUM Collect, The Cultt, Qultura, Posh Market, Spin4Spin и другие.

Ни одна из этих площадок не ответила “Ъ”. Все эти сайты предлагают перепродажу одежды, обуви и аксессуаров, в основном люксовых и премиум-брендов. Самые посещаемые сайты офлайн-магазинов, напротив, относятся скорее к сегменту массмаркета: это Ostin, Lime, Sela, Befree, Gloria Jeans и «Снежная королева».

По словам коммерческого директора МТС AdTech Артема Пуликова, замедление темпов роста интереса к ресейлу отражает общий спад на fashion-рынке. «Потребители не спешат тратить деньги, сейчас среди покупателей наблюдается больше рациональности: например, почти половина из них приобретает одежду в рассрочку»,— поясняет эксперт.

3,85 триллиона рублей составили продажи одежды, обуви и аксессуаров в РФ в 2024 году, по подсчетам «Infoline-Аналитики».

Зафиксированный в 2024 году рост интереса к ресейлу во многом объяснялся эффектом отложенного спроса, говорит управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. После волны ограничений и колебаний валютных курсов в 2022–2023 годах многие потребители стремились купить качественные брендовые вещи, которые еще можно было найти по прежним ценам или хотя бы по более выгодным, чем в бутиках.

В 2025 году тренд начал меняться, что «связано, как ни странно, со сменой поколений», считает госпожа Косарева.

Дело в том, что для зумеров (текущий возраст от 13 до 30 лет), которые начинают зарабатывать и становятся потребителями fashion-товаров, бренды часто не имеют такой статусности, как для их родителей.

«Для этой части потребителей важнее функциональность, эстетика и цена»,— добавляет Екатерина Косарева. При этом, по ее словам, «зумеры не видят ничего плохого в покупке реплик брендовых вещей на маркетплейсах». Уровень качества таких подделок растет и почти не уступает оригинальным вещам, отмечает эксперт.

Тем не менее, именно зумеры составляют ядро аудитории ресейл-сервисов: по данным МТС AdTech, доля покупателей в возрасте от 18 до 34 лет в ресейле — около 40%, в массмаркете — 34%. Доля покупателей в возрасте от 35 до 54 лет, напротив, несколько выше в случае с магазинами массовых брендов (47%), чем с ресейлом (43%).

Виктория Колганова