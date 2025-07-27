Работа теряет день

Четырехдневный график работы повышает продуктивность сотрудника. Это результаты международного исследования Бостонского университета. В эксперименте участвовала 141 компания из США, Великобритании, Австралии, Канады, Ирландии и Новой Зеландии. Ученые пришли к выводу, что сокращение рабочих часов с сохранением зарплаты положительно сказалось на состоянии сотрудников и показателях бизнеса. У них также улучшился сон, снизился стресс, исчезли проблемы с выгоранием и бессонницей. Возможен ли переход на четырехдневную рабочую неделю на российском рынке труда? И к каким последствиям это приведет? Расскажет Ульяна Горелова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Четырехдневную рабочую неделю компании по всему миру начали постепенно внедрять с 2018 года. Тогда популяризацией этой идеи начал заниматься фонд из Новой Зеландии. Организация намерена продолжить трудовую революцию, которую в конце XIX века начали британские профсоюзы, добившись введения двухдневных выходных. Фонд уже привлек к экспериментам работодателей из США, Новой Зеландии, Ирландии и Великобритании. Участникам выдают методички о том, как организовать рабочий процесс, а в случае трудностей предоставляют сторонних экспертов. Аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева сокращение рабочих часов считает вполне ожидаемым этапом развития экономики:

«Если смотреть на эволюцию занятости, то со временем люди работают все меньше. Сложности существуют в производствах с непрерывным циклом, когда нет возможности сокращать рабочую неделю и нужно нанимать дополнительных сотрудников.

Я бы сказала, что работодатели в России все-таки достаточно консервативны, поэтому процесс тормозится. Но, в принципе, если дальше будет рост экономики, то можно экспериментировать».

В Великобритании все эксперименты с введением четырехдневной недели заканчиваются в основном позитивно. Бизнес не фиксировал потерь от такого перехода, вместо этого сокращалось число больничных, увольнений и шанс выгорания. Всего, по подсчетам СМИ, уже больше 6 тыс. британцев работают с тремя выходными. В России Трудовой кодекс позволяет работодателям вводить гибкий режим рабочего времени, в том числе и неполную неделю, однако такая система подойдет не каждому бизнесу, полагает директор по персоналу «Инго Банка» Александр Хвостов: «Точечно четырехдневку какие-то компании могут запустить. Но, например, наш банковский сектор выключить из пятидневной рабочей недели невозможно, бизнес встанет.

Британцы по-другому относятся к работе, для них work-life balance намного важнее. У нас, к сожалению, очень сильные перекосы. Если брать российского сотрудника, то он погружается с головой в работу».

По данным опроса Superjob, 8% российских компаний обсуждали возможность перехода на сокращенную рабочую неделю, и лишь 1% допускают ее реализацию. Впрочем, график могут менять не для всех, и первые на очереди топ-менеджеры, заметила соруководитель практики финансов The Edgers Елизавета Дербина: «Мы сейчас все больше видим обсуждение этой инициативы. При этом пока инфраструктура бизнесов не готова к подобным решениям. В большей степени о таком подходе говорят для топ-менеджмента как о немонетарной системе мотивации. То, что компании с большей вероятностью внедряют, это освобождение хотя бы одного дня от встреч».

В России пока четырехдневную рабочую неделю вводят как антикризисную меру. С августа на такой режим сотрудников готовятся перевести ГАЗ и «КамАЗ», не исключает этого и АвтоВАЗ. Свое решение автопроизводители объяснили критическим падением рынка. Чем меньше россияне работают, тем больше потерь для экономики, такую тенденцию фиксирует управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев:

«Если говорить о массовом применении, особенно в текущих экономических условиях, то здесь больше вопросов, чем ответов.

Бизнесу важна предсказуемость, управляемость и эффективность. Продуктивность, как показывает практика, страдает даже во время затяжных праздников. Каждые январь и май в России экономика буквально проваливается на фоне длительных выходных».

Пока на российском рынке эксперты отмечают, скорее, обратный тренд: компании стараются создать условия для того, чтобы сотрудники могли отдохнуть прямо на рабочем месте, например, обустраивают комфортабельные офисы, в которых буквально можно жить.

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Ульяна Горелова