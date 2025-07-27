«Зениту» не хватило запаса

Второй тур чемпионата России увенчал напряженный матч, в котором «Рубин» после первого тайма, казалось, безнадежно проигрывал одному из фаворитов первенства «Зениту», но во втором отыгрался, забив второй гол в самом конце встречи. Ничья — 2:2 — превратила в единоличного лидера первенства «Локомотив».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирлинд Даку (в центре) принес «Рубину» ничью в матче с одним из фаворитов чемпионата России

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Мирлинд Даку (в центре) принес «Рубину» ничью в матче с одним из фаворитов чемпионата России

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Рубину», конечно, жутко обидно было пропустить тот гол, что он пропустил в начале матча с «Зенитом». Несколько прошедших до него минут намекали на то, что казанцы неплохо подстроились под фаворита, знают, что и как делать, чтобы не дать тому разгуляться. В общем, справились с домашним заданием ничуть не хуже «Ростова», который в стартовом туре чуть не отнял у петербуржцев очки. И даже появление в зенитовской основе дорогущего новичка Жерсона, начинавшего встречу с ростовчанами в запасе, а вышедшего, когда надо было выкручиваться из непростой ситуации, казанцев не смущало — готовы и к нему.

И вдруг — совершенно дурацкий эпизод. Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко борется плечо в плечо с Максимом Глушенковым примерно на линии штрафной, и откуда-то сверху на них падает мяч и втыкается в отставленный в сторону локоть Грицаенко. Арбитр Алексей Сухой, посмотрев VAR, наверняка сам пожалел казанского игрока: ну да, бывают такие несчастья. И наверняка с пониманием, без злобы воспринял саркастическую улыбку поаплодировавшего ему ведущего форварда «Рубина» Мирлинда Даку. Эмоции простительные. Нарушение, разумеется, случайное, но приходится назначать пенальти.

Андрей Мостовой его реализовал, а «Рубин», переживший такую неудачу, на некоторое время утратил прежнюю зубастость. А когда вернул, выяснилось, что и «Зенит» игру обогатил новыми красками и приемами вроде довольно частых смещений очень энергичного Глушенкова из центра направо, а Педру, наоборот, справа в центр и длинных передач из глубины — например, от Жерсона.

Хотя передачу, которая перед перерывом вылилась во второй гол «Зенита», отдал не он, а другой бразилец — Дуглас Сантос. И этот пас был хорош — мяч, преодолев в воздухе три десятка метров, мягко, как воздушный шарик, лег на ногу Андрею Мостовому. А Мостовой словно решил во что бы ни стало не уступить партнеру в конкурсе на звание лучшего ассистента. Он закрутил идеальный прострел в центр штрафной на разбежавшегося и опередившего Грицаенко Матео Кассьерру, которому, строго говоря, даже не понадобилось бить головой — достаточно было ее подставить.

А после перерыва все стало внезапно куда интереснее. И «Рубин», и, как ни странно, «Зенит» во время него освежили состав, но дело, видимо, не в этих корректировках, а в настрое. У казанцев он был очень решительным и моментально воплотился в кое-что жутко приятное. Велдин Ходжа выпрыгнул на навес Дмитрия Кабутова и со второго этажа отправил мяч в угол. Градус остроты резко подскочил вверх.

«Рубин» атаковал много и нагло. «Зенит» много контратаковал. И те и другие подбирались к голу вплотную. Иногда тех, кому выпадало завершать выпады, от него отделяли сантиметры, как Мостового: стрелял на убой, а мяч просвистел мимо створа, лизнув перекладину. Но и «Зенит» ведь однажды спас каркас ворот.

Развязка была зубодробительной. Матч несся к счастливому для «Зенита» финишу, когда «Рубин» пошел на штурм. Отчаянный, мощный. И вырулил он к забросу Ильи Рожкова на Мирлинда Даку, который завис, как парапланерист, над газоном и скинул мяч в угол. Так «Зенит» попрощался с двумя очками, а единоличным лидером турнира стал «Локомотив», обыгравший в субботу «Краснодар». Только железнодорожники еще не дарили никому очки.

В воскресенье свой матч провел еще один фаворит чемпионата России. ЦСКА неделю назад, открывая свое выступление в первенстве, намучился против чудом — из-за дисквалификации «Торпедо» — вернувшегося в высший дивизион «Оренбурга», сыграв с ним 0:0. Во втором туре его помучил другой невысоко котировавший оппонент — «Ахмат».

Грозненцы на выезде долго играли так, что вправе были мечтать о том, чтобы взять в этом матче не один балл, а все три. Они рано повели в счете, они выстроили вполне крепкую оборону. И все было у них чудесно вплоть до компенсированного к первому тайму времени и взрыва Данила Кругового. Круговой никогда не отличался особенными бомбардирскими качествами, чаще подыгрывал партнерам, чем оказывался на острие. А в этой встрече буквально за пару минут забил два подряд гола, проявив удивительную расторопность и хватку в чужой штрафной. Так ЦСКА неожиданно вышел вперед, а во втором тайме созданный отрывчик сберег.

Арнольд Кабанов