Полиция задержала дебошира, избившего фельдшера скорой помощи в Петербурге

Рано утром 26 июля в полицию поступила телефонограмма из Мариинской больницы о том, что к ним обратился 27-летний фельдшер скорой помощи с ушибами, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Правоохранители выяснили, что в полночь от дома 95 по Невскому проспекту бригада медиков госпитализировала неизвестного, который по пути в больницу, находясь в машине скорой помощи, напал на фельдшера с кулаками.

Дебошира скрутили, по прибытии в медицинское учреждение вызвали полицию. Однако хулиган решил самовольно покинуть больницу. Тем не менее, сотрудники правопорядка нашли агрессора, им оказался 46-летний житель Фрунзенского района. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что агрессивный пациент вытолкнул фельдшера скорой помощи из машины на КАД. Медицинский работник упала на проезжую часть и ударилась о бордюр.

Андрей Маркелов