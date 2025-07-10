Агрессивный пациент вытолкнул фельдшера скорой помощи из машины на КАД

Пьяный пациент 8 июля вытолкнул 25-летнюю девушку-фельдшера из машины скорой помощи на 96-м километре КАД в районе деревни Узигонты, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Медицинский работник упала на проезжую часть и ударилась о бордюр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, у нее диагностировали переломы костей таза. Фельдшер рассказала, что инцидент случился при остановке транспортного средства. Сейчас 40-летний житель поселка Новоселье находится под стражей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, агрессивный житель Колпино избил 31-летнего фельдшера, прибывшего на вызов к его жене. Пострадавший самостоятельно обратился в медицинское учреждение с ушибами и ссадинами.

Андрей Маркелов