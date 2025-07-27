«Вася! Вася! Вася!»

В субботу в Магнитогорске состоялась «Большая игра Василия Кошечкина», большого голкипера с большой буквы. Поздравить двукратного обладателя Кубка Гагарина, олимпийского чемпиона Пхёнчхана-2018 и чемпиона мира 2009 года собралось множество как звездных игроков, откликнувшихся на призыв сыграть в «Большой игре», так и болельщиков, которые до отказа заполнили «Арену Металлург». Впрочем, стадион на 7,5 тыс. зрителей все равно не смог вместить всех желающих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Кошечкин

Фото: Фотоагенство КХЛ Василий Кошечкин

Фото: Фотоагенство КХЛ

Василий Кошечкин карьеру хоккеиста завершил не вчера и даже не позавчера. О том, что играть он больше не будет, голкипер сообщил еще 27 марта 2023 года, в свой 40-й день рождения. И понятно было, что такой глыбе, как в прямом, так и в переносном смысле, просто полагалось что-то большее чем грамота от начальства и рукопожатие. А Кошечкин именно что глыба. В прямом смысле потому, что на фоне двухметрового голкипера даже особо атлетичные хоккеисты смотрелись как-то по-детски (защитник Яков Рылов, отвечая на вопрос, почему Кошечкину так трудно забить, заметил: «Так он же здоровенный!»). В переносном — потому как в его активе отличный комплект наград, среди которых две победы в Кубке Гагарина (2014, 2016), звание чемпиона мира (2009) и олимпийское золото 2018 года.

Проблема была в том, что втиснуть прощальный матч в плотное расписание игроков — задача нетривиальная.

По ходу сезона все, разумеется, заняты. По его завершении — устремляются в отпуска. Чтобы свести все воедино и такой матч провести, нужны недюжинная ловкость и подходящее время. В июле 2025-го все сложилось.

К усилиям самого Кошечкина, его друзей (в матче приняли участие бывшие одноклубники и тренеры Кошечкина: Александр Еременко, Егор Яковлев, Виктор Антипин, Вячеслав Войнов, Павел Дацюк, Алексей Морозов, Данис Зарипов, Сергей Мозякин, Вадим Шипачев, Сергей Широков, Игорь Григоренко, Андрей Разин, Александр Семин, Максим Сушинский, Сергей Плотников, Николай Голдобин и другие) органично приложилось решение компании FONBET спонсировать мероприятие.

Получилось изящно. Началось все в магнитогорском парке «Притяжение». Это весьма интересное место, где приятно со вкусом погулять. Но сначала был обед. Быстрый, потому как присутствовавшим на нем хоккеистам не раз напоминали, что задерживаться нельзя — люди уже пару часов как собрались и ждут начала автограф-сессии. Мне, увлеченному поеданием пиццы, это казалось преувеличением. Ну что такого в этих автографах? Я ошибался.

Три десятка хоккеистов, отряженных организаторами ставить подписи на чем попало, работали в поте лица.

Особенно досталось, конечно, вратарям Кошечкиным. Да, их было два. Дело в том, что и старший сын знаменитого голкипера Максим тоже вратарь. Выступает, правда, под девичьей фамилией матери — Майоров. Но на это событие все-таки надел джерси с надписью «Кошечкин».

Осаждали хоккеистов как просто дети, так и болельщики посолиднее, а также профессиональные охотники за автографами (один из таких все доставал и доставал из баула джерси, майки, бейсболки, шайбы и еще что-то) и совершенно уже колоритные персонажи вроде умилительной пожилой пары в майках, на которых было написано «Баба Галя» и «Деда Вася». Оба выступали под номером 80. Дело, однако, шло медленно, производительности хоккеистов на всех не хватало, и страсти накалялись. Дети и страждущие в итоге прорвали мощное заграждение в виде ленточки и смяли героическое сопротивление двух волонтеров. Те сделали все, что могли, но что они против жажды народа к автографам? Нужно отдать должное игрокам: вели себя спокойно, даже попав в окружение. Они знали, помощь на подходе. Их и вывели по одному.

«Вы видели, что там творилось?» — вопрошал кто-то уже позже. «Нормально!» — отвечали хоккеисты. А потом был собственно матч. Та самая «Большая игра Василия Кошечкина». Посмотреть на нее пришло 7,5 тыс. человек. Пришло бы и больше, но «Арена Металлург» больше не вмещает. И это удивительно! Ведь это же просто выставочный матч, от которого ждать накала страстей, тех, к которым привыкла искушенная магнитогорская публика, ну никак нельзя. Ясно, что будут веселые покатушки, что все это завершится миром-дружбой-жвачкой.

Счет встречи, в которой «белые» противостояли «синим», если кому интересно, 9:9.

Причем разницу в три шайбы, имевшуюся за минуту до сирены, обе команды старательно ликвидировали, помогая друг другу и пользуясь еще и содействием судей, которых в этот день никто не судил.

Но люди тем не менее пришли. И явно не потому, что им было совершенно нечем заняться вечером выходного дня. Они пришли ради Васи. Перед игрой выступал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, который сообщил о присуждении Кошечкину ордена ФХР «За верность хоккею». Выступал заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, сообщивший о вручении Кошечкину знака отличия «За высочайшие достижения». Выступали и другие важные люди. Все они говорили примерно одно и то же: что Кошечкин отличный, даже уникальный человек, перечисляли его достижения, благодарили устроителей действа, обещали и дальше расширять и углублять развитие хоккея в регионе.

Сам Кошечкин, по виду которого складывалось ощущение, что этот гигант вот-вот расплачется, благодарил всех за теплые слова, рассказывал, что коллеги, семья, руководство, особенно в лице председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, помогли ему пройти трудный, но интересный путь, став с ним не только коллегами, но и друзьями. Но все это официоз. Что действительно пробирало, так это как трибуны раз за разом начинали скандировать «Вася! Вася! Вася!».

Они скандировали и когда он просто появился в костюме, чтобы принять поздравления. Они не успокаивались, когда он встал в ворота «белых».

Кстати, у «синих» в воротах стоял Кошечкин-младший, и он этот раунд выиграл, пропустив меньше отца. И признался потом, что всегда хотел обыграть папу, да вот случая не представлялось.

Трибуны совершенно взорвались, когда Кошечкин, во втором периоде сменивший амплуа на полевого игрока, а заодно поменявший и команду, разогнавшись с изяществом авианосца, забросил шайбу (юркий вратарь Александр Еременко, кажется, совершенно случайно оставил неприкрытым дальний угол).

Все это не имело значения. Трибуны все равно заводили: «Вася! Вася» Вася!», давая своему кумиру понять, что тут его любят, ценят и никуда отпускать не хотят. Да он и сам пока никуда из системы «Металлурга» не собирается.

Арнольд Кабанов