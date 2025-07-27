Глава МОК посчитала «Олимпиаду на стероидах» аморальной

Глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри в интервью газете L'Equipe назвала идею проведения «Олимпиады на стероидах» аморальной и безнравственной. Она выразила озабоченность за спортсменов, которые могут захотеть участвовать в этих соревнованиях с разрешением на допинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Philimon Bulawayo / Reuters Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

Кирсти Ковентри отметила, что была шокирована, услышав о планах провести такие игры. По ее словам, это противоречит её принципам и ценностям. «Это противоречит всему, что я когда-либо знала, и всему, что я хотела бы продвигать, очень грустно видеть что-то подобное»,— сказала она (цитата по ТАСС).

Ковентри подчеркнула, что особенность Олимпийских игр заключается в честной борьбе и равных условиях для всех участников. По её мнению, это то, что нужно защищать. «То, что вы делаете на игровом поле, где вы знаете, что все тренировались, приносили жертвы одинаково. Это что-то особенное и очень уникальное. То, что нужно защищать»,— добавила она.

«Олимпиада на стероидах» или Enhanced Games была презентована год назад и поддерживается американским миллиардером Питером Тилем. Презентация проекта состоялась 21 мая в Лас-Вегасе, а соревнования планируется провести в мае 2026 года.

Подробнее о скандале вокруг «Олимпиады на стероидах» — в материале «Ъ» «Допинговые игры прогремели рекордом».