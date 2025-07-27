Возбуждено уголовное дело из-за падения девочки с недостроенного здания

Следственный комитет России по Ярославской области возбудил уголовное дело из-за падения 12-летней девочки на стройке в Заволжском районе Ярославля. Инцидент произошел 25 июля на улице Сосновая. Девочка упала с парапета первого этажа на участок со строительным мусором, получив тяжелые травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Ярославской области Фото: СУ СКР по Ярославской области

Следствие считает, что девочка и другие дети находились на стройке. После падения пострадавшую госпитализировали. Дело возбуждено по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса РФ, касающейся причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Александр Бессмельцев поручил срочно начать расследование. Ход и результаты дела под контролем руководства регионального следственного управления.