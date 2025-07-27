Петр Ян победил соперника на турнире UFC в Абу-Даби

Петр Ян выиграл бой на турнире UFC с американцем Маркусом Макги, имеющим 13 место в рейтинге сильнейших бойцов дивизиона. Об этом сообщили в пресс-службе клуба «Архангел Михаил».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: UFC Фото: UFC

Петр Ян прессинговал Маркуса Макги, наносил удары по корпусу и голове. Первые два отрезка соперник старался находится на уровне Петра и работать в его темпе, контратаковать его, однако в третьем раунде стало понятно, что победа останется за российским спортсменом.

Это третья победа подряд для Петра Яна. Спортсмен занимает в рейтинге легчайшего дивизиона третье место, планирует бой за титул чемпиона UFC.

«Оппонент — сильный парень, хорошая нестандартная техника, много двигается. Сейчас Мераб [действующий чемпион] будет драться с Кори Сэндхагеном, все знают, что я побил Кори, и теперь хочу драться с победителем этой пары»,— сказал после боя Петр Ян.

Напомним, бой в Абу-Даби стал частью основного карда турнира, он состоялся на Etihad Arena. Ранее Петр Ян был признан «Спортивным явлением года» на церемонии вручения премии «Твердые знаки», учрежденной ИД «Коммерсантъ-Урал». В активе спортсмена 18 побед, включая восемь досрочных.

Анна Капустина