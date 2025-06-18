Петр Ян проведет бой с Маркусом МакГи 26 июля на турнире UFC в Абу-Даби

Боец смешанных боевых искусств клуба «Архангел Михаил» Петр Ян, занимающий третье место в рейтинге UFC в легчайшем весе, проведет следующий бой против американца Маркуса МакГи 26 июля в Абу-Даби, сообщили в пресс-службе академии единоборств РМК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Ян

Петр Ян



Бой станет частью основного карда турнира и пройдет на Etihad Arena. В активе Петра Яна 18 побед, включая восемь досрочных. В своем последнем бою в ноябре прошлого года он победил Дейвисона Фигейреду. Маркус МакГи одержал победу в ноябре над Джонатаном Мартинесом, что позволило ему войти в топ-15 рейтинга организации. В его активе 10 побед и одно поражение.

На данный момент Петр Ян занимает третью строчку в рейтинге легчайшего веса UFC, а Маркус МакГи занял 13 строчку рейтинга.

Ранее Петр Ян был признан «Спортивным явлением года» на церемонии вручения премии «Твердые знаки», учрежденной ИД «Коммерсантъ-Урал». Сам он не смог прийти за наградой, ее забрал руководитель команды «Архангел Михаил» Николай Клименко.

Полина Щуцкая