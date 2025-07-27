Вучич: Си Цзиньпин пообещал выполнить любую мою просьбу

Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Голубац рассказал подробности своей недавней беседы с председателем Китая Си Цзиньпином, которая состоялась в Москве. По словам господина Вучича, его китайский коллега пообещал ему выполнить любую просьбу.

«Я был в шоке. Ответил: если можно — пусть это будет какая-нибудь фабрика»,— сказал президент (цитата по «Вечерние новости»). Получил ли господин Вучич желанную фабрику или нет, неизвестно.

Этот разговор состоялся во время празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Из-за решения президента Сербии поехать в Россию, на него оказывалось политическое давление со стороны Евросоюза. Также среди представителей ЕС на 9 Мая в Москву приехали лидеры Словакии и Боснии. Президент России Владимир Путин отдельно благодарил руководителей этих стран за визит.