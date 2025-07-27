СКА опубликовал слоган после увольнения Ротенберга: «Меняемся, чтобы побежать»

Петербургский хоккейный клуб СКА обновил дизайн своей эмблемы. Теперь буквы на логотипе расположены перед бело-сине-красной звездой. В конце видео, с помощью которого пресс-служба клуба представила новую эмблему, появляется слоган: «Меняемся, чтобы побеждать».

Изменения в клубе происходят после отставки Романа Ротенберга с должности главного тренера. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) его команда заняла седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Совет директоров клуба признал результаты тренерского штаба неудовлетворительными, хоть в нем и отметили, что Ротенберг внес большой вклад в развитие СКА. Вместо него наставником клуба назначен Игорь Ларионов, который прежде, с 2022 года, тренировал нижегородское «Торпедо».

Подробнее — в материале «Ъ» «Роман с замещением».