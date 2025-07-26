Восстановлено движение на Городецком гидроузле после аварии

Восстановлено движение судов на Городецком гидроузле в Нижегородской области после обрушения оголовка шлюзовой камеры. Об этом сообщили в Telegram-канале Росморречфлота.

«Прямо сейчас проходит шлюзование буксира РТ-332»,— написали в пресс-службе ведомства, дополнив, что на следующие день ожидается шлюзование восьми круизных теплоходов. Позже, как следует из сообщения, через Городецкий гидроузел согласно графику проследуют 63 грузовых судна.

22 июля из-за аварии при демонтажных работах затопило строящуюся камеру гидроузла. На момент ЧП прохода через шлюз ожидали 10 пассажирских судов. После инцидента движение кораблей через гидроузел был приостановлен. Еще 14 пассажирских судов планировалось провести через узел с 23 по 25 июля. Через заблокированный проход проплывают практически все круизы из Москвы и Санкт-Петербурга к городам на средней Волге.

Подробнее о последствиях аварии для туриндустрии — в материале Ъ-FM «Круизные суда свернули с маршрута».