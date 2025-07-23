Круизные суда свернули с маршрута

Движение круизных судов по Волге было заблокировано из-за поломки на Городецком гидроузле. Причиной стал затопленный 30-метровый шлюз, который находился на реконструкции. Из-за этого минимум 10 теплоходов не смогли пройти Горьковское водохранилище. Трем пришлось вернуться назад и отправить туристов до места назначения наземным транспортом. Застрявших же в акватории пассажиров предложили разместить в Городце, сообщили власти города. В итоге, судоходным компаниям пришлось пересматривать расписание. Компания «Водолет» отменила рейсы скоростных теплоходов из Нижнего Новгорода до Ярославля и обратно до конца недели. Круизная компания «ВодоходЪ» изменила график движения теплоходов на ближайшие дни. Когда навигация возобновится, пока непонятно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Но последствия могут быть ощутимыми, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Многие маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга проходят через эти узлы. И корректировка потребуется большой сети направлений. Туристические компании находятся на связи с туристами. Данная проблема может стать очень серьезной, так как сейчас пик сезона. По оценкам наших коллег из судоходных компаний, это может затронуть очень большое количество круизных лайнеров.

Уже три судна одной речной компании изменили маршрут, и пассажирам предлагаются альтернативные варианты. Средняя стоимость круиза продолжительностью семь дней составляет 200 тыс. руб. и более на двоих. В любом случае навигация длинная, и речные компании зачастую в случае внештатной ситуации предлагают перебронирование или перенос сроков поездки».

Авария произошла 22 июля в 11 утра. В ходе демонтажных работ обрушилась камера шлюза: одна часть оказалось под водой, а другая перегородила проход. Власти запретили движение по акватории в радиусе 1 км. Причины произошедшего расследуются. Скорее всего, у Городца пассажирам теплоходов придется делать пересадку, полагает генеральный директор нижегородской туристической компании «Роза ветров» Мария Свиридова: «Мы находимся ровно на середине Волги. Круизных судов и вечером было намного больше, чем обычно. Вполне возможно, что какие-то лайнеры вернулись и встали на стоянку. Потому что обычно все-таки ближе к 6:00 суда уходят, и город пустеет от круизной толпы.

Какие-то суда, возможно, изменили маршрут. Но ниже Волга не менее интересна, чем выше Нижнего Новгорода. Думаю, что судовладельцы и фрахтователи в состоянии оперативно перестроить маршрут таким образом, чтобы в любом случае было интересно. Более того, круизные туристы очень постоянные и по этим маршрутам ходили уже не раз.

Вообще с Городцом проблема каждый год. Бывает, что в середине лета там мелко. И маршруты перекраивают таким образом, что на одном судне туристы пришли в Нижний Новгород, потом на автобусе их перевозят в Городец, и там уже со стороны акватории Горьковского водохранилища производится посадка на другое судно. А те туристы, которые ехали сверху вниз, меняются судами. Маршрут через Чебоксары, Козьмодемьянск и дальше Казань — очень интересный. Соответственно, Самара, Саратов, Ульяновск, до Астрахани. Есть направление в сторону Перми. Помимо этого полно "зеленых" стоянок, где в хорошую погоду можно отдыхать и купаться».

Как писал «Ъ-Приволжье», реконструкция Городецкого гидроузла началась в 2021 году. Общий объем работ изначально оценивался в 22 млрд руб., но позже бюджет увеличился до 32,5 млрд руб., а сроки несколько раз переносили. По последним данным, ремонт должен закончиться в 2027-м. На работу Нижегородской ГЭС поломка не повлияла, заявили спецслужбы, угрозы населению нет.

По оценкам представителей туриндустрии, общий объем пассажирских перевозок на этом участке превышает 150 тыс. человек в течение сезона — с апреля до конца осени.

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Анжела Гаплевская